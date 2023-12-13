Події

10:39 13.12.2023

СБУ затримала церковну хористку УПЦ (МП), яка наводила ворожі ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя

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Служба безпеки України затримала пособницю російських окупантів, яка коригувала повітряні атаки РФ по Запоріжжю й чекала на повну окупацію регіону.

Як повідомляється на сайті СБУ в середу, затриманою виявилася церковна хористка і дружина настоятеля місцевого храму Української православної церкви (Московського патріархату).

"Встановлено, що за координатами фігурантки російські окупанти намагались уразити місця базування Сил оборони поблизу обласного центру. Насамперед ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на бердянському та мелітопольському напрямках", - ідеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали пособницю ворога у власному будинку в одному із селищ неподалік Запоріжжя.

"Фігурантка ще з початку повномасштабного вторгнення рф підтримувала злочинні дії російських загарбників і сподівалася на захоплення всього південного регіону України. Вона неодноразово розповідала про це своїм знайомим з москви під час телефонних розмов. Згодом фігурантка почала відстежувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території громади. Отриману інформацію вона меседжером передавала своїм знайомим в росії, які потім "звітували" про це представникам спецслужб рф", - розповіли у спецслужбі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Теги: #сбу #упц_мп

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