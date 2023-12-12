Події

18:16 12.12.2023

Із середи в Києві організують рух тимчасового автобуса №60 від "Либідської" до "Деміївської" - КМДА

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Із середи в Києві організують рух тимчасового автобуса №60 від "Либідської" до "Деміївської" - КМДА

Із середи, 13 грудня, у столиці буде організовано рух тимчасового автобусного маршруту №60 від станції метро "Либідська" до станції метро "Деміївська", повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Як зазначено на сайті КМДА, автобус рухатиметься за такою схемою:

вулиця Антоновича - бульвар Миколи Міхновського - проспект Голосіївський - проспект Науки - вулиця Саперно-Слобідська - проспект Науки - бульвар Миколи Міхновського - вулиця Велика Васильківська - вулиця Загородня - вулиця Антоновича.

 

Теги: #транспорт #кмда #київ

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