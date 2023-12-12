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11:33 12.12.2023

Мінкультури запустить новий проєкт безбар'єрності культурних послуг у 2024 році

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Мінкультури запустить новий проєкт безбар'єрності культурних послуг у 2024 році

Міністерство культури та інформаційної політики України анонсувало запуск нового проєкту "Культура без бар'єрів" у 2024 році, який передбачає безбар'єрність у наданні культурних послуг, ідеться в повідомленні пресслужби відомства за результатами засідання Ради з безбар'єрності.

"Цей проєкт передбачає безбар’єрність культурних послуг та просторів для всіх українців з акцентованою увагою до ветеранів, людей з порушенням слуху, зору, моторики, психічних та інтелектуальних порушень", - сказав в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

За його словами, наступного року Мінкультури також працюватиме над належною комунікацією теми безбар'єрності органами влади та медіа, проведенням регулярних комунікаційних заходів щодо політики безбар'єрності спільно з іншими міністерствами, створенням Експертної ради зі стратегічного планування комунікацій щодо безбар'єрності, розробленням рекомендацій для практик безбар'єрності, моніторингом доступності інформації, яку надають органи державної влади, проведенням тренінгів із використання простого мовлення й легкого письма.

Згідно з повідомленням, у 2023 році відомство вже систематизувало флагманські проєкти та сформувало професійну команду для їх реалізації. Зокрема у структурі міністерства було створено відділ політики безбар'єрності, гендерної рівності та ментального здоров'я, запрацювала система діяльності відповідальних осіб із цих питань у закладах культури.

"Міністерство проаналізувало кращі європейські практики поширення медіаінформації засобами аудіодескрипції, субтитрування, перекладу жестовою мовою. Кабінет Міністрів України схвалив рекомендації щодо викладення інформації органами влади простою мовою. Крім того, понад 7000 фахівців з комунікацій органів влади, закладів культури та закладів освіти в галузі культури пройшли навчання щодо політики безбар’єрності та недискримінації", - додали у відомстві.

Теги: #мінкультури #карандєєв

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