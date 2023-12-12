Зеленський провів зустріч із представниками аналітичних центрів США

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні провів зустріч із представниками аналітичних центрів США.

"Поспілкувалися про те, як зберегти американську підтримку України й увагу до нашої держави в умовах інших глобальних викликів", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Зеленський розповів про результати, яких досягають українські воїни, використовуючи збройну допомогу від США, про успіхи України в Чорному морі.

"Завдяки діям українських воїнів та з допомогою партнерів агресор має опинитися в дуже складній для себе позиції", - зазначив він.