Події

21:59 11.12.2023

Російські війська за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області

1 хв читати
Російські війська за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано 70 вибухів, повідомляють у зведенні обласної військової адміністрації станом на 21.00 понеділка.

"Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 70 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотинська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Зноб-Новгородська, Дружбівська громади", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ОВА.

Зокрема, окупанти обстріляли з мінометів громади: Краснопільську (10 вибухів), Великописарівську (10 вибухів), Середина-Будську (9 вибухів), Есманську (5 вибухів), Зноб-Новгородську (3 вибухи), Юнаківську (3 вибухи) і Дружбівську (2 міни).

По Середино-Будській громаді ворог вдарив із РСЗВ (6 вибухів), артилерійського обстрілу зазнала Хотинська громада (2 вибухи).

Зі станкового гранатомета АГС обстріляли Великописарівську громаду (16 вибухів).

Крім того, у Краснопільській громаді було зафіксовано скидання з БПЛА 4 вибухових пристроїв типу ВОГ (4 вибухи).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:03 11.12.2023
У Херсонській громаді під обстрілом 1 людина загинула, 3 поранені

У Херсонській громаді під обстрілом 1 людина загинула, 3 поранені

12:15 11.12.2023
Окупанти обстріляли Середину-Буду та 4 прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях, без жертв

Окупанти обстріляли Середину-Буду та 4 прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях, без жертв

08:58 11.12.2023
Ворог за добу завдав близько 80 ударів по населених пунктах Запорізької області

Ворог за добу завдав близько 80 ударів по населених пунктах Запорізької області

08:44 11.12.2023
У Херсонській області через російські обстріли за добу двоє людей дістали поранення

У Херсонській області через російські обстріли за добу двоє людей дістали поранення

08:42 11.12.2023
На Харківщині не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів за добу

На Харківщині не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів за добу

00:48 11.12.2023
Окупанти за минулу добу обстріляли п'ять громад Сумської області

Окупанти за минулу добу обстріляли п'ять громад Сумської області

19:08 10.12.2023
Окупанти вдарили по Нікополю дронами-камікадзе та артилерією, пошкоджено підприємство та ЛЕП

Окупанти вдарили по Нікополю дронами-камікадзе та артилерією, пошкоджено підприємство та ЛЕП

16:14 10.12.2023
Окупанти обстріляли Херсон, є поранений

Окупанти обстріляли Херсон, є поранений

13:25 10.12.2023
Унаслідок обстрілів у Кураховому пошкоджено 4 багатоповерхівки - Донецька ОВА

Унаслідок обстрілів у Кураховому пошкоджено 4 багатоповерхівки - Донецька ОВА

09:02 10.12.2023
Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули два мирні жителі, ще двоє поранені

Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули два мирні жителі, ще двоє поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у США провів зустріч із главою Пентагону та головою Об'єднаного комітету начальників штабів

Уряд Польщі очолить Дональд Туск

Сім'я Шурми позичила родичу понад 210 млн грн - декларація

Умєров поговорив із міністром оборони Угорщини, запросив його в Україну

Перевізники Словаччини заблокували ПП "Вишнє - Нємецке" - Держприкордонслужба України

ОСТАННЄ

В ОДЕСІ ВИБУХИ, ПОПЕРЕДНЬО РОБОТА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Умєров подякував Великій Британії та Норвегії за лідерство у створенні Коаліції морських сил та засобів на підтримку України

Єврокомісія у вівторок представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України

Польські перевізники перегородили дорогу на ПП "Дорогуськ" після заборони протесту

Посли країн ЄС відвідали Закарпаття - Матернова

Зеленський у США провів зустріч із главою Пентагону та головою Об'єднаного комітету начальників штабів

Зеленський привітав Туска з обранням прем'єр-міністром Польщі

Єврокомісія схвалює розблокування одного пропускного пункту на українсько-польському кордоні та закликає розблокувати решту

Уряд Польщі очолить Дональд Туск

Стефанішина обговорила із Сійярто захист прав нацменшин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА