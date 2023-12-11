Російські війська за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано 70 вибухів, повідомляють у зведенні обласної військової адміністрації станом на 21.00 понеділка.

"Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 70 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотинська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Зноб-Новгородська, Дружбівська громади", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ОВА.

Зокрема, окупанти обстріляли з мінометів громади: Краснопільську (10 вибухів), Великописарівську (10 вибухів), Середина-Будську (9 вибухів), Есманську (5 вибухів), Зноб-Новгородську (3 вибухи), Юнаківську (3 вибухи) і Дружбівську (2 міни).

По Середино-Будській громаді ворог вдарив із РСЗВ (6 вибухів), артилерійського обстрілу зазнала Хотинська громада (2 вибухи).

Зі станкового гранатомета АГС обстріляли Великописарівську громаду (16 вибухів).

Крім того, у Краснопільській громаді було зафіксовано скидання з БПЛА 4 вибухових пристроїв типу ВОГ (4 вибухи).