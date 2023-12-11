Умєров подякував Великій Британії та Норвегії за лідерство у створенні Коаліції морських сил та засобів на підтримку України

Міністр оборони Рустем Умєров подякував колегам із Великої Британії та Норвегії за лідерство у створенні Коаліції морських сил та засобів на підтримку України.

"Розвиваючи цю коаліцію, ми зможемо запобігти втручанню Росії у свободу судноплавства та посилити захист морських шляхів, зокрема "зернового коридору". Наша перемога залежить від технологічної переваги над ворогом. Росія не повинна почуватися в безпеці в жодній частині Чорного моря", - наголосив Умєров, повідомляє пресслужба міністерства в телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що Велика Британія надає Україні два мінних тральних кораблі класу Sandown, 23 швидкісні катери та 20 дволанкових гусеничних всюдиходів Bandvagn BvS 10 (Viking).

"Ми довели, що можемо нанести значну шкоду агресору на морі. Ми маємо потужний потенціал розвитку технологій у ракетній та військово-морській галузі. Разом з нашими партнерами ми можемо розвивати морську авіацію, надійну берегову оборону та інші спільні потужності. Серед першочергових завдань – зробити узбережжя Чорного моря безпечним від морських мін", - заявив Умєров.