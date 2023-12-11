Події

20:28 11.12.2023

Єврокомісія схвалює розблокування одного пропускного пункту на українсько-польському кордоні та закликає розблокувати решту

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У Європейській комісії схвалюють розблокування одного пункту пропуску на українсько-польському кордоні та закликали без зволікання розблокувати решту.

Відповідну заяву зробила європейська комісарка з питань транспорту Адіна Велян. "Я схвалюю той факт, що знову відкрито пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" для вантажних перевезень, найбільш значущий пункт пропуску між Польщею та Україною. Його блокада з 6 листопада мала серйозні наслідки для України, Польщі та ЄС, але насамперед для всіх водіїв, які опинилися в блокаді... Водночас ми, як і раніше, занепокоєні тим, що решта три пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною заблоковані", - заявила вона.

За словами єврокомісарки, вкрай важливо, щоб відповідні національні та місцеві органи влади вжили необхідних заходів для забезпечення можливості переміщення товарів через зовнішні кордони ЄС. "Я запрошую всі сторони працювати з комісією над упровадженням заходів, які підвищують ефективність пунктів перетину кордону та забезпечують правильне застосування Угоди про автомобільні перевезення між ЄС та Україною", - зазначила Велян.

З огляду на це вона повідомила, що Єврокомісія продовжує підтримувати "конструктивні дискусії, що приносять перевірені дані щодо практичних проблем, і ми продовжимо сприяти пошуку прагматичних рішень. Швидке припинення протестів, безумовно, полегшило б ці дискусії". "Я хочу нагадати всім залученим сторонам про шкоду, яку ці протести завдають європейській економіці, ланцюжкам постачань, іншим дорожнім операторам та Україні, країні, що перебуває у стані війни. Решта пунктів перетину кордону мають бути негайно розблоковані", - закликала Велян.

Теги: #польща #єврокомісія #перевізники

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