Італія закликала розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС

Італія виступає за те, щоб саміт ЄС цього тижня дав зелене світло початку переговорів про вступ України до блоку, заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

"Ми висловили позитивну думку про початок переговорів із Україною про членство в ЄС", - сказав Таяні в кулуарах ради ЄС із закордонних справ, повідомляє агентство ANSA.

"Ми відзначили рішення Києва ухвалити нові закони для своєї угорської меншини, про що я просив ще відтоді, як був президентом Європейського парламенту," - додав він.

Таяні також закликав до прискорення процесу приєднання балканських держав.

"Водночас ми просимо провести роботу з прискорення вступу балканських країн і Боснії", - наголосив міністр.