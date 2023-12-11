Зеленський подякував Великій Британії та Норвегії за створення нової Коаліції морських сил

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Великій Британії та Норвегії за створення нової Коаліції морських сил і засобів на підтримку України.

"Разом ми зміцнимо українські Військово-Морські сили, захистимо морські транспортні шляхи та забезпечимо свободу судноплавства. У розвиток перемоги України в битві за Чорне море у 2023 році, ми триматимемо російський терор якомога далі від регіону та забезпечимо подальший внесок українського експорту продовольства в підтримання глобальної продовольчої безпеки", - написав Зеленський у соцмережі Х (твіттер).