Глава МВС на засіданні міністрів G7: Щодня фіксуємо близько 160 воєнних злочинів РФ

Слідчі Національної поліції України щодня фіксують близько 160 воєнних злочинів РФ, серед яких обстріли, розстріли цивільних, викрадення, депортації, сексуальне насильство і незаконне позбавлення волі, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Долучився до засідання міністрів внутрішніх справ і безпеки країн G7. У фокусі уваги - ситуація в Україні та російські воєнні злочини", - написав міністр у понеділок у телеграмі.

Він також зазначив, що всі служби МВС цілодобово працюють над посиленням безпекового компонента всередині країни та покращенням оперативності реагування на надзвичайні ситуації. Зокрема, за словами Клименка, проводяться стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, запущено в роботу спецбазу "Воєнний злочинець" із даними про окупантів, створено мережу Пунктів незламності, контролюється обіг зброї та щоденно триває процес розмінування звільнених територій.

"Посилюємо співпрацю з партнерами. Знаємо, що робити далі", - підсумував Клименко.