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13:11 11.12.2023

Втрати окупантів на сході України перевищують українські у вісім разів - Сирський

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Втрати окупантів на сході України перевищують українські у вісім разів - Сирський

Українські сили оборони знищили в листопаді поточного року приблизно 11 тисяч особового складу російських окупантів і понад 1 тис. 100 одиниць військової техніки противника, включно з близько 130 танками та 260 одиницями артилерії та мінометів різних калібрів, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, на східних напрямках втрати окупантів у вісім разів перевищують українські. "На сході втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських сил оборони. Незважаючи на це, російські окупанти роблять ставку саме на людський ресурс. На відміну від ворога, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння", - написав Сирський у телеграмі в понеділок.

За його словами, на сході України окупанти продовжують ведення наступальних дій на куп'янському, лиманському та бахмутському напрямках.

"Щоб створити умови для блокування Куп’янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Втім, зазнає значних втрат у живій силі. У зв’язку з чим почав перекидати в цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві. Крім того, активні наступальні дії російські окупанти здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська", - написав Сирський у телеграмі в понеділок.

На лиманському напрямку ворог веде наступ з метою витіснення українських військ за річку Чорний Жеребець і з Серебрянського лісництва, проводить безуспішні штурми в напрямку сіл Житлівка й Терни та постійно доукомплектовує штурмові підрозділи новими військовими, які прибувають із РФ.

"Також значні зусилля російські окупанти зосереджують на бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута. Для штурмових дій вони використовують повітрянодесантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту", - розповів командувач Сухопутних військ.

За словами Сирського, українські військові "стійко утримують займані рубежі, виявляють високий професіоналізм, мужність і героїзм".

Теги: #фронт #втрати

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