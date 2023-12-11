Окупанти за минулу добу обстріляли п'ять громад Сумської області

Окупанти за минулу добу обстріляли п'ять громад прикордоння Сумської області, зафіксовано понад п'ятдесят вибухів, повідомляють у зведенні обласної військової адміністрації станом на 21.00 неділі.

"Протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Серединно-Будська громади", - зазначається у зведенні.

Зокрема, повідомляє обладміністрація, ворог гатив із мінометів по Середино-Будській (10 вибухів) та Новослобідській громадах (5 мін).

У Краснопільській громаді здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), обстріл за допомогою FPV-дрона (1 вибух) та обстріл з автоматичної стрілецької зброї. У Великописарівській громаді зафіксовано гранатометний обстріл зі станкового автоматичного гранатомета (АГС) (28 вибухів). І в Білопільській громаді здійснено обстріл із реактивних систем залпового вогню (5 вибухів).