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20:58 10.12.2023

РФ атакує ударними БПЛА відразу кілька південних областей - Повітряні сили ЗСУ

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РФ атакує ударними БПЛА відразу кілька південних областей - Повітряні сили ЗСУ

Російські війська атакують ударними БПЛА південні області, зокрема рух "Шахедів" було зафіксовано в Херсонській, Одеській, Миколаївській областях, повідомляють Повітряні сили ЗС України в неділю ввечері.

"Рух БПЛА типу "Shahed" з Херсонської області в напрямку Миколаївської області.

Рух ударних БПЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області!

Ворожі ударні БПЛА на Миколаївщині рухаються в напрямку Кіровоградської області", - ідеться в Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Повідомляють, що "напрямок руху - Чорноморськ, Південне, Коблеве", а також зазначено, що "ударні БПЛА на Кіровоградщині рухаються в північно-західному напрямку".

Джерело: https://t.me/kpszsu/8392

https://t.me/kpszsu/8393

https://t.me/kpszsu/8394

https://t.me/kpszsu/8395

https://t.me/kpszsu/8396

 

 

Теги: #південь #шахеди

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