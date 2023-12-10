РФ атакує ударними БПЛА відразу кілька південних областей - Повітряні сили ЗСУ
Російські війська атакують ударними БПЛА південні області, зокрема рух "Шахедів" було зафіксовано в Херсонській, Одеській, Миколаївській областях, повідомляють Повітряні сили ЗС України в неділю ввечері.
"Рух БПЛА типу "Shahed" з Херсонської області в напрямку Миколаївської області.
Рух ударних БПЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області!
Ворожі ударні БПЛА на Миколаївщині рухаються в напрямку Кіровоградської області", - ідеться в Телеграм-каналі ПС ЗСУ.
Повідомляють, що "напрямок руху - Чорноморськ, Південне, Коблеве", а також зазначено, що "ударні БПЛА на Кіровоградщині рухаються в північно-західному напрямку".
Джерело: https://t.me/kpszsu/8392