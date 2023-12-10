У Львівській області старшокурсники профучилища побили першокурсників, відкрито справу - поліція

Поліція Львівської області повідомляє про відкриття кримінального провадження за фактом побиття першокурсників одного з професійних училищ у Золочівському районі.

"8 грудня під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції Львівської області виявили відео, на якому кілька молодих хлопців, імовірно, учнів старших курсів одного з закладів освіти, у присутності багатьох очевидців почергово завдавали ударів у голову та у ділянку грудей іншим хлопцям, імовірно, учням-першокурсникам цього самого навчального закладу. При цьому для завдавання ударів старшокурсники використовували боксерську рукавичку", - повідомляється на сторінці обласної поліції у Facebook у неділю.

Співробітники Золочівського районного відділу поліції встановили, що подія сталася в жовтні в гуртожитку професійного училища, розташованого в одному із сіл району. Усіх учасників події встановлено.

"За фактом слідчі територіального підрозділу поліції порушили кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі терміном до чотирьох років", - ідеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що досудове розслідування триває. Із постраждалими працюють психологи.