Рада має намір ввести штраф за порушення комендантської години

Верховна Рада планує запровадити штрафи за порушення громадянами комендантської години, а підприємствами - спеціального режиму роботи під час воєнного стану.

Ухвалення відповідного законопроєкту №10195 за основу підтримали 233 народні депутати на пленарному засіданні в суботу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Згідно з документом, порушення комендантської години зможе тягнути за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто від 8500 до 17000 грн. При цьому повторне правопорушення протягом року передбачатиме штраф у розмірі 1000-2000 НМДГ, тобто від 17000 грн до 34000 грн.

За порушення суб'єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану парламентарії пропонують запровадити штраф на керівника суб'єкта господарювання, фізичну особу-підприємця (ФОП) у розмірі від 3000 до 6000 НМДГ (51000-102000 грн). За повторне - 10000-20000 НМДГ (від 170 тис. грн до 340 тис. грн).

Цей законопроєкт нардепи напрацювали спільно з Міністерством внутрішніх справ і Національною поліцією України.