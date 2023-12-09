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10:05 09.12.2023

У Києві у зв'язку із закриттям кількох станцій метро внесуть зміни в організацію дорожнього руху - глава МВС

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У Києві у зв'язку із закриттям кількох станцій метро внесуть зміни в організацію дорожнього руху - глава МВС

На засіданні Державної комісії ТЕБ та НС у зв'язку з підтопленням кількох станцій метро в Києві вирішили внести зміни в організацію дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці, повідомив глава МВС Ігор Клименко.

"У звʼязку із закриттям підземки основне навантаження із перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. Відповідно його стане більше, тож дорожній рух може значно ускладнитися. Тому вніс пропозицію, яку підтримали під час засідання Комісії: впроваджуємо зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці", - написав Клименко в телеграм-каналі.

За його інформацією, буде збільшено пропускну спроможність громадського транспорту, відрегулюють хронометраж перемикання сигналів світлофора, перенесуть для зручності зупинки громадського транспорту, змінять деякі дорожні знаки. "Звичайно, працюватимуть посилені патрулі", - повідомив Клименко.

Глава МВС запевнив, що будуть анонсовані всі нововведення, "які, впевнений, попередять транспортний колапс у столиці". 

Теги: #транспорт #метро #закриття #зміни

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