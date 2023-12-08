Мінветеранів спростовує інформацію про те, що депутати направили Шмигалю звернення про відставку міністерки Лапутіної

У Міністерстві у справах ветеранів заявляють, що депутати Верховної Ради не скеровували звернення прем'єр-міністру Денису Шмигалю про відставку міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної.

"Окремими медіа була поширена інформація про те, що Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів прийняв рішення про "направлення звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо неефективного управління та необхідності розгляду відставки чинного міністра у справах ветеранів". Доводимо до відома, що дана інформація не відповідає дійсності", - йдеться в заяві міністерства.

Зазначається, що 5 грудня 2023 року на засіданні комітету було заслухано звіт про діяльність Мінветеранів упродовж 2021-2023 років, але рішення щодо звернення до прем'єра не ухвалювали.

"Звертаємось до медіа із проханням виправити вже опубліковані текстові матеріали… У разі неможливості внесення корективів, просимо видалити весь матеріал, або його частину, що містить недостовірну інформацію", - підсумували у відомстві.

Як повідомлялося, на початку листопада громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів закликала Юлію Лапутіну піти у відставку з посади міністра.