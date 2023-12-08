Події

15:19 08.12.2023

У кожній школі України буде поліцейський для гарантування безпеки та публічного порядку - очільник МВС

2 хв читати
У кожній школі України буде поліцейський для гарантування безпеки та публічного порядку - очільник МВС

Міністерство внутрішніх справ України найближчим часом оголосить про набір поліцейських, які гарантуватимуть безпеку безпосередньо в навчальних закладах України: здійснюватимуть пропускний режим із металодетекторами, контролюватимуть перебування в укритті під час повітряної тривоги, реагуватимуть на можливі надзвичайні ситуації, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В ефірі національного телемарафону в п'ятницю, коментуючи створення безпечного середовища в закладах освіти країни, міністр розповів, що найближчим часом МВС, Міністерство освіти та інші міністерства будуть задіяні у великому концептуальному проєкті, спрямованому саме на гарантування безпеки дітей.

За словами Клименка, батьки справедливо вимагають гарантування максимальної безпеки під час і після навчального процесу і в дитячий садочках, і в середніх та вищих навчальних закладах. "Ми розпочинаємо саме із закладів середньої освіти. На сьогодні у стаціонарному та змішаному режимі на території України їх працює майже 10 тис.", - сказав міністр.

"Насамперед ми звертатимемо увагу і вживатимемо заходів у тих навчальних закладах, які розташовані в тих регіонах, що наближені до зони бойових дій, до кордону з Білоруссю... Яка мета? Щоб у кожній школі був співробітник поліції", - пояснив глава відомства.

Основним завданням такого поліцейського, за словами Клименка, буде гарантування безпеки під час повітряної тривоги - оперативне реагування та спрямування дітей до укриття. Очільник МВС зазначив, що ДСНС іще раз у грудні перевірить укриття в школах на предмет їх місткості та відповідності нормам. Також поліцейський у школі реагуватиме на всі заяви та повідомлення, разом із викладачами забезпечуватиме пропускний режим і публічний порядок на території навчального закладу.

"Найближчим часом ми оголосимо про набір поліцейських до таких підрозділів, які будуть розташовані безпосередньо в кожній школі", - повідомив Клименко.

Глава МВС уточнив, що йтиметься і про оснащення шкіл металодетекторами, щоб сторонні особи не могли пройти з небезпечними предметами, а також самі учні не проносили на територію школи заборонені предмети. 

Теги: #школи #поліцейський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:26 07.12.2023
Важливо відкривати в регіонах нові "школи супергероїв"

Важливо відкривати в регіонах нові "школи супергероїв"

15:29 26.11.2023
Школи в Одесі в понеділок проведуть дистанційні заняття, дитячі садки працюватимуть - міськрада

Школи в Одесі в понеділок проведуть дистанційні заняття, дитячі садки працюватимуть - міськрада

19:21 25.11.2023
Повідомлено про підозру водієві Ford, який збив патрульного в Києві

Повідомлено про підозру водієві Ford, який збив патрульного в Києві

15:55 24.11.2023
Київським школам у понеділок рекомендовано працювати у змішаному форматі через прогнозований снігопад

Київським школам у понеділок рекомендовано працювати у змішаному форматі через прогнозований снігопад

15:39 16.11.2023
П'ять пілотних шкіл відкриють у 2024 році в межах проєкту архітектурної трансформації радянських навчальних закладів

П'ять пілотних шкіл відкриють у 2024 році в межах проєкту архітектурної трансформації радянських навчальних закладів

21:33 09.11.2023
Академія Парижа виділила вісім ставок для вчителів української мови для однієї з французьких шкіл

Академія Парижа виділила вісім ставок для вчителів української мови для однієї з французьких шкіл

00:01 29.10.2023
З понеділка школи у Вінниці перейдуть на онлайн навчання через спалах вірусного гепатиту А

З понеділка школи у Вінниці перейдуть на онлайн навчання через спалах вірусного гепатиту А

19:09 11.10.2023
Lego Foundation оснастила комп'ютерами ще 37 шкіл Києва та області

Lego Foundation оснастила комп'ютерами ще 37 шкіл Києва та області

11:17 04.10.2023
Освітній омбудсмен виступає за обов'язкові конкурси на посади директорів шкіл

Освітній омбудсмен виступає за обов'язкові конкурси на посади директорів шкіл

09:40 26.09.2023
Міносвіти оприлюднило перелік шкіл в Україні, де вивчатимуть предмети українознавчого компонента для українських дітей з-за кордону

Міносвіти оприлюднило перелік шкіл в Україні, де вивчатимуть предмети українознавчого компонента для українських дітей з-за кордону

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рух між станціями метро "Теремки" - "Деміївська" вже зупинено - КМДА

Рада внесла зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

Верховна Рада збільшила штат НАБУ до 1 тис. осіб

На Дніпропетровщині внаслідок ракетної атаки пошкоджено промислове підприємство

Українські захисники збили 14 із 19 запущених РФ крилатих ракет

ОСТАННЄ

У Києві знайшли і повернули в роботу вкрадений на одній із котелень "Київтеплоенерго" генератор

Зеленський у розмові з прем'єркою Естонії наголосив на важливості зміцнення української ППО

Від станції Київського метро "Теремки" до "Либідської" курсуватиме наземний транспорт

Рада посилила самостійність та незалежність САП

Рада перенесла місце для створення Національного меморіального військового кладовища до Гатного - закон

Рух між станціями метро "Теремки" - "Деміївська" вже зупинено - КМДА

Рада внесла зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Павлограді збільшилася до 8 осіб - ОВА

Ворог перекидає на куп'янський напрямок свої штурмові загони

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА