Від станції Київського метро "Теремки" до "Либідської" курсуватиме наземний транспорт

У столиці України від станції метро "Теремки" до "Либідської" курсуватиме наземний транспорт, що повторює маршрути закритих станцій, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Так, курсуватиме тимчасовий автобусний маршрут №2м "Кібернетичний центр - ст. м. "Теремки" - ст. м. "Либідська". На ньому працюватиме 60 автобусів, інтервал руху - 1 хв.

Тимчасовий тролейбусний маршрут №43к курсуватиме від "Кібернетичний центр" до ст. м. "Либідська". На ньому працюватиме 20 тролейбусів, інтервал - 3 хв.

Водночас маршрут автобуса №38 продовжується до ст. м. "Либідська". Працюватиме п'ять автобусів із інтервалом у 17 хв.

Рух тролейбуса №50 "вул. Милославська - ст. м. "Либідська" тимчасово припиняється.

Однак на маршруті тролейбуса №50к "вул. Милославська - пл. Дарницька" збільшитися кількість рухомого складу, працюватимуть 10 тролейбусів, інтервал - 9 хв.

"Посилення роботи цього маршруту дасть змогу частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії на Святошинсько-Броварську", - зазначають у КМДА.

Схеми руху тимчасових маршрутів можна подивитися на сайті kyivcity.gov.ua.

Як повідомлялося, рух поїздів між станціями Київського метрополітену "Теремки" - "Деміївська" зупинили з міркувань безпеки. Рух між станціями столичного метро "Теремки" і "Либідська" мали закрити із суботи, 9 грудня, через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі.