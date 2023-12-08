Рух між станціями метро "Теремки" - "Деміївська" вже зупинено - КМДА

Рух поїздів між станціями Київського метрополітену "Теремки" - "Деміївська" вже зупинили з міркувань безпеки, повідомляє Київська державна міська адміністрація.

"Рух поїздів метро на ділянці між станціями "Теремки" - "Деміївська" вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів. Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" - "Либідська", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в п'ятницю.

Зазначається, що маршрути наземного транспорту, які дублюють рух поїздів метро, запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Раніше повідомлялося, що рух між станціями столичного метро "Теремки" і "Либідська" закриють із суботи, 9 грудня, через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі.