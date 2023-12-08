Події

14:16 08.12.2023

Рух між станціями метро "Теремки" - "Деміївська" вже зупинено - КМДА

1 хв читати
Рух між станціями метро "Теремки" - "Деміївська" вже зупинено - КМДА

Рух поїздів між станціями Київського метрополітену "Теремки" - "Деміївська" вже зупинили з міркувань безпеки, повідомляє Київська державна міська адміністрація.

"Рух поїздів метро на ділянці між станціями "Теремки" - "Деміївська" вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів. Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" - "Либідська", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в п'ятницю.

Зазначається, що маршрути наземного транспорту, які дублюють рух поїздів метро, запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Раніше повідомлялося, що рух між станціями столичного метро "Теремки" і "Либідська" закриють із суботи, 9 грудня, через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі. 

Теги: #метро #ремонт #київ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:00 08.12.2023
Від станції Київського метро "Теремки" до "Либідської" курсуватиме наземний транспорт

Від станції Київського метро "Теремки" до "Либідської" курсуватиме наземний транспорт

08:59 08.12.2023
Силами ППО всі ракети, що атакували Київ, були знищені на підльоті до столиці

Силами ППО всі ракети, що атакували Київ, були знищені на підльоті до столиці

17:57 06.12.2023
У Києві на Софійській площі запалили новорічну ялинку - мер

У Києві на Софійській площі запалили новорічну ялинку - мер

08:21 06.12.2023
У Києві на протиожеледних роботах зайнято понад 300 одиниць спецтехніки

У Києві на протиожеледних роботах зайнято понад 300 одиниць спецтехніки

14:25 05.12.2023
Кличко відкрив третю ділянку Великої кільцевої дороги в Києві - КМДА

Кличко відкрив третю ділянку Великої кільцевої дороги в Києві - КМДА

22:25 04.12.2023
У Подільському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

У Подільському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

10:31 04.12.2023
Правоохоронці затримали ворожого агента, який скоригував ракетні удари по Києву напередодні 2023 року

Правоохоронці затримали ворожого агента, який скоригував ракетні удари по Києву напередодні 2023 року

07:49 04.12.2023
У Києві для прибирання снігу працює понад 300 одиниць спецтехніки та понад 4 тис. комунальників

У Києві для прибирання снігу працює понад 300 одиниць спецтехніки та понад 4 тис. комунальників

16:21 03.12.2023
На Новий рік у Києві не буде масових заходів, ялинку встановлять коштом меценатів, вночі буде комендантська година

На Новий рік у Києві не буде масових заходів, ялинку встановлять коштом меценатів, вночі буде комендантська година

08:41 03.12.2023
У Києві працює 312 одиниць техніки

У Києві працює 312 одиниць техніки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада внесла зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

Верховна Рада збільшила штат НАБУ до 1 тис. осіб

На Дніпропетровщині внаслідок ракетної атаки пошкоджено промислове підприємство

Українські захисники збили 14 із 19 запущених РФ крилатих ракет

США сподіваються, що допомога Україні створить вигідні умови для її переговорів із Росією до кінця 2024 року, - чиновник

ОСТАННЄ

У Києві знайшли і повернули в роботу вкрадений на одній із котелень "Київтеплоенерго" генератор

Зеленський у розмові з прем'єркою Естонії наголосив на важливості зміцнення української ППО

У кожній школі України буде поліцейський для гарантування безпеки та публічного порядку - очільник МВС

Рада посилила самостійність та незалежність САП

Рада перенесла місце для створення Національного меморіального військового кладовища до Гатного - закон

Рада внесла зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Павлограді збільшилася до 8 осіб - ОВА

Ворог перекидає на куп'янський напрямок свої штурмові загони

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Верховна Рада збільшила штат НАБУ до 1 тис. осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА