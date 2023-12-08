Унаслідок ракетного удару по Павлоградському району одна людина загинула, ще чотири дістали поранень

Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Ракетний удар по Павлоградському району. На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини - у важкому стані", - написав він у телеграм-каналі.

"Уся інформація уточнюється. Деталі - пізніше", - додав він.