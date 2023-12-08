Події

04:36 08.12.2023

Австралія направила Україні додаткову партію бронемашин Bushmaster

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Австралія направила Україні додаткову партію бронемашин Bushmaster

Австралія направила Україні додаткову партію бронемашин MRAP Bushmaster, повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс у четвер, 7 грудня.

"Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краще за порятунок життів. Ми пишаємося визнанням Bushmasters серед ключової військової допомоги, наданої Україні. Ще більше їх уже в дорозі! Розпаковуйте ще до 25 грудня!" - написав посол Едвардс у соцмережі Х.

Раніше Міністерство оборони України подякувало австралійським партнерам за надання бронемашин MRAP Bushmaster, які зіграли вирішальну роль під час контрнаступу в Харківській області.

"У вересні 2022 року Bushmasters відіграли вирішальну роль в успішному контрнаступі на Харківщині. Завдяки своїй стійкості до вибухів на мінах ця машина рятує життя українських воїнів. Також для виконання бойових завдань важлива маневреність і прохідність", - наголошувалося в повідомленні відомства в соцмережі X.

Теги: #україна #австралія #bushmaster

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