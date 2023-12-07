Події

21:24 07.12.2023

Росіяни обстріляли одну з шахт "Торецьквугілля", поранено її працівника

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Росіяни обстріляли одну з шахт "Торецьквугілля", поранено її працівника

Після 16:00 7 грудня російські терористи завдали ракетного удару по одній із шахт ДП "Торецьквугілля", внаслідок чого поранення зазнав 32-річний працівник, якого госпіталізували, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його релізом, у четвер увечері, є істотне пошкодження обладнання, роботу шахти зупинено.

У Міненерго зазначили, що на момент удару в шахті перебували 6 осіб, усіх виведено на поверхню.

"Шахту знеструмлено. Тривають обстеження для уточнення обсягів пошкоджень", - описало ситуацію міністерство.

Як повідомлялося, сьогодні росіяни також масовано обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК, через що два її блоки зупинилися.

 

 

Теги: #енергетика #вугілля

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