Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво в оборонній промисловості

Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво в оборонній промисловості та обмін технічними даними, локалізація оборонної промисловості визначена в Україні, повідомляє глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Дуже важливий успіх - на конференції оборонних індустрій у Вашингтоні Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними. У меморандумі визначено локалізацію оборонної промисловості в Україні. В Україні мають бути побудовані виробничі потужності задля забезпечення ЗСУ необхідною зброєю у сферах протиповітряної оборони, виробництва критично важливих боєприпасів, а також ремонту й технічного обслуговування", - написав Єрмак у телеграм-каналі в четвер.

Крім цього, глава ОП повідомив, що технічні дані для початку локальної реалізації окремих проєктів Україні надаватимуть Міноборони США та промислові партнери. Метою цих проєктів є вдосконалення застарілих систем ППО за допомогою інтеграції західних боєприпасів.

"Це фундамент майбутнього нашого ВПК і посилення оборони України на роки вперед", - наголосив Єрмак.