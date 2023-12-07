УІК назвав найпопулярніші та найбільш продавані книжки в Україні у 2023 році

Український інститут книги (УІК) визначив найпопулярніші та найбільш продавані книжки в Україні у 2023 році.

"До Національного тижня читання Український інститут книги разом із Kyiv Book Weekend провели опитування книгарень і дізналися, які книжки були найбільш популярними та мали найвищі рейтинги з продажу у 2023 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що, ґрунтуючись на даних, отриманих від книготорговців, було складено перелік бестселерів за підсумками 2023 року в чотирьох номінаціях: найпопулярніша українська класика; найпопулярніші книжки сучасних українських авторів; найпопулярніші переклади; найпопулярніші книжки для дітей.

Зокрема, у категорії "найпопулярніша українська класика" безумовним лідером є серія "Неканонічний канон" видавництва "Віхола".

Найуспішнішими книжками, які увійшли одночасно до топпродажу чотирьох загальноукраїнських книготорговців із шести стали: "Місто" Валер'яна Підмогильного й "Записки кирпатого Мефістофеля" Володимира Винниченка (видавництво "Віхола"), "Тигролови" й "Сад Гетсиманський" Івана Багряного (видавництво "Апріорі"). Зазначено, що ці ж книжки, а також "Повість про санаторійну зону" Миколи Хвильового серед лідерів київських книгарень.

У категорії "найпопулярніші книжки сучасних українських авторів" на першому місці опинилася книжка "Я бачу, вас цікавить пітьма" Іларіона Павлюка ("Видавництво Старого Лева"). "Вона зацікавила покупців усіх опитаних київських книгарень і п'яти загальноукраїнських майданчиків із шести", - йдеться в повідомленні.

Також ще три видання представлені в топах продажів більшості опитаних - це "Драбина" Євгенії Кузнєцової ("Видавництво Старого Лева"), "Нові Темні Віки. Колонія" Макса Кідрука (видавництво "Бородатий Тамарин") і "Танці з кістками" Андрія Сем'янкова (видавництво "Віхола").

У категорії "найпопулярніші переклади" смаки покупців усіх київських книгарень збіглися на таких книжках: "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки" авторства Міхаеля Бар-Зохара і Ніссіма Мішаля (видавництво "Наш Формат"), "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію" Бориса Джонсона (видавництво Vivat).

У категорії "найпопулярніші книжки для дітей" очолює рейтинг ритейлерів книжка "Малечі про інтимні речі" Юлії Ярмоленко (видавництво "Талант"), також у лідерах (4 із 6) книжка видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" "Тореадори з Васюківки" автора Всеволода Нестайка.

Згідно з повідомленням, літературні підсумки підбили на основі продажу друкованих книжок у двох вибірках: великі ритейлери (Book24, kniga.biz.ua, Yakaboo, Книголенд, КСД і НФ) із всеукраїнським охопленням; київські немережеві книгарні ("Сенс", "Закапелок", Readeat і Katebooks).