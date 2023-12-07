"Укрзалізниця" готується масово переправляти через українсько-польський кордон контрейлерні поїзди з фурами

Польські митники наразі проводять огляд навантаженого 23 українськими фурами тестового контрейлерного поїзда, свою затримку пояснюють необхідністю узгодити габарити вантажів і наявність у фурах пального, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Валерій Ткачов на зустрічі з агроекспортерами в четвер.

Він підтвердив інформацію в поширюваному в інтернеті вірусному відео, на якому залізницею рухаються навантажені на котрейлерні платформи українські фури. У такий спосіб українські експортери намагаються вирішити проблему з перетином українсько-польського кордону, що блокується протягом місяця польськими перевізниками.

"Зараз у нас стоїть навантажений поїзд на переході з Хрубешувом (пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Ізов - Хрубешув" - ІФ-У). У нас уже є завантажені 23 вагони контрейлерні з фурами", - сказав Ткачов.

За його інформацією, наразі українська та польська сторони узгоджують технічні питання. У польської митниці є питання щодо габаритів вантажів, а також щодо наявності в баках фур палива.

"Найближчим часом ці питання ми намагатимемося вирішити, щоб його пропустили. Щойно цей тестовий поїзд пройде і все буде добре, ми запустимо це в масовому порядку", - пообіцяв представник "УЗ" і повідомив, що оператором таких вантажоперевезень залізницею буде Український державний центр транспортного сервісу "Ліски".