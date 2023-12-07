Події

14:37 07.12.2023

"Укрзалізниця" готується масово переправляти через українсько-польський кордон контрейлерні поїзди з фурами

1 хв читати
"Укрзалізниця" готується масово переправляти через українсько-польський кордон контрейлерні поїзди з фурами

Польські митники наразі проводять огляд навантаженого 23 українськими фурами тестового контрейлерного поїзда, свою затримку пояснюють необхідністю узгодити габарити вантажів і наявність у фурах пального, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Валерій Ткачов на зустрічі з агроекспортерами в четвер.

Він підтвердив інформацію в поширюваному в інтернеті вірусному відео, на якому залізницею рухаються навантажені на котрейлерні платформи українські фури. У такий спосіб українські експортери намагаються вирішити проблему з перетином українсько-польського кордону, що блокується протягом місяця польськими перевізниками.

"Зараз у нас стоїть навантажений поїзд на переході з Хрубешувом (пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Ізов - Хрубешув" - ІФ-У). У нас уже є завантажені 23 вагони контрейлерні з фурами", - сказав Ткачов.

За його інформацією, наразі українська та польська сторони узгоджують технічні питання. У польської митниці є питання щодо габаритів вантажів, а також щодо наявності в баках фур палива.

"Найближчим часом ці питання ми намагатимемося вирішити, щоб його пропустили. Щойно цей тестовий поїзд пройде і все буде добре, ми запустимо це в масовому порядку", - пообіцяв представник "УЗ" і повідомив, що оператором таких вантажоперевезень залізницею буде Український державний центр транспортного сервісу "Ліски".

Теги: #укрзалізниця #фури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:56 06.12.2023
"Укрзалізниця" запустила сервіс спецзамовлення квитків для військових

"Укрзалізниця" запустила сервіс спецзамовлення квитків для військових

18:23 05.12.2023
"Укрзалізниця" підвищить вартість квитків на міжнародні поїзди з 10 грудня

"Укрзалізниця" підвищить вартість квитків на міжнародні поїзди з 10 грудня

18:33 27.11.2023
"УЗ" анонсувала із 10 грудня новий поїзд Відень - Чоп - Відень

"УЗ" анонсувала із 10 грудня новий поїзд Відень - Чоп - Відень

11:05 26.11.2023
Через негоду в Одеській області перекрито рух фур на автотрасах Одеса - Рені та Одеса - Южне

Через негоду в Одеській області перекрито рух фур на автотрасах Одеса - Рені та Одеса - Южне

11:10 23.11.2023
Підвищення вартості вантажних перевезень на 20% з 1 січня не очікується, але можлива індексація - "Укрзалізниця"

Підвищення вартості вантажних перевезень на 20% з 1 січня не очікується, але можлива індексація - "Укрзалізниця"

14:21 21.11.2023
"УЗ" призначила 14 нових рейсів у 2024 році

"УЗ" призначила 14 нових рейсів у 2024 році

19:35 20.11.2023
Кабмін затвердив фінплан УЗ на 2024 рік зі збитком 12,6 млрд грн

Кабмін затвердив фінплан УЗ на 2024 рік зі збитком 12,6 млрд грн

16:51 19.11.2023
Створено Штаб допомоги українським водіям, які опинилися в блокаді через страйк на польському кордоні

Створено Штаб допомоги українським водіям, які опинилися в блокаді через страйк на польському кордоні

20:39 17.11.2023
УЗ фіналізує договір закупівлі 1 тис. контейнерів

УЗ фіналізує договір закупівлі 1 тис. контейнерів

12:32 07.11.2023
"Укрзалізниця" у 2023 р. отримає 11 млрд грн бюджетної підтримки - Мінфін

"Укрзалізниця" у 2023 р. отримає 11 млрд грн бюджетної підтримки - Мінфін

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна запровадила черговий пакет санкцій проти російських громадян і компаній

Кабмін установив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб у прикордонній смузі

Два учасники схеми незаконного продажу будівель ДП "Національна кінематека України" перерахують на потреби ЗСУ понад 40 млн грн

Веніславського увільнено від обов'язків представника президента в парламенті - указ

На Харківщині внаслідок ДТП 6 людей загинули, 5 постраждали - ДСНС

ОСТАННЄ

Будинок авіаконструктора Сікорського в Києві має бути відреставровано - Мінкультури

Окупанти заборонили діяльність УГКЦ на захопленій частині Запорізької області

Байден закликає Сенат США підтримати Україну

Україна запровадила черговий пакет санкцій проти російських громадян і компаній

В Україні діє 18 обласних програм розвитку та функціонування української мови як державної - мовний омбудсмен

Генпрокурор Костін: Висунуте США обвинувачення чотирьом військовим, пов'язаним із РФ, - не останнє від американських колег

УІК назвав найпопулярніші та найбільш продавані книжки в Україні у 2023 році

Кабмін надав АРМА право на безоплатну охорону Нацгвардією

Кабмін установив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб у прикордонній смузі

Умєров: Прямі закупівлі з американськими компаніями - один з пріоритетів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА