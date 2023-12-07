Заступниці голови окупаційного уряду Криму, яка вербувала в "Юнармію", повідомлено про підозру - СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру заступниці голови окупаційного уряду Криму Олені Романовській, яка вербує кримських школярів у "Юнармію".

"Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність зрадниці Олени Романовської - "заступниці" очільника окупаційного "уряду Криму". Перебуваючи на "посаді", вона виконує вказівку кремля щодо примусового залучення кримських школярів до російської мілітарної організації "Юнармія", - йдеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За інформацією СБУ, у лавах "Юнармії" підростаючому поколінню нав'язують ідеологію РФ, намагаються "прищепити" ненависть до України.

Також російські інструктори навчають "юнармійців" тактики ведення бою, проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку і загалом готують учнів до війни проти України.

За наявними даними, до кінця 2024 року до лав "Юнармії" окупанти планують долучити кожну 10 дитину і підлітка з Криму.

"Щоб виконати "рознарядку" москви, Романовська дає прямі вказівки директорам місцевих шкіл на примусове залучення учнів до мілітарного формування країни-агресора. У разі відмови з боку батьків керівники навчальних закладів і викладачі погрожують "зверненням" до каральних органів рф на території півострова", - наголошують у СБУ.

За даними слідства, до березня 2014 року Романовська обіймала різні посади в апараті Верховної Ради Криму. Утім, у період захоплення півострова підтримала російських загарбників.

Згодом, як зазначають у СБУ, Романовську "призначили до складу місцевої окупаційної адміністрації під керівництвом гауляйтера Аксьонова, де вона керує так званим міністерством праці та соцполітики".

Крім того, фігурантка публічно підтримує збройну агресію РФ проти України та героїзує російських окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Романовській про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).