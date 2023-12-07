Події

12:42 07.12.2023

Заступниці голови окупаційного уряду Криму, яка вербувала в "Юнармію", повідомлено про підозру - СБУ

2 хв читати
Заступниці голови окупаційного уряду Криму, яка вербувала в "Юнармію", повідомлено про підозру - СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру заступниці голови окупаційного уряду Криму Олені Романовській, яка вербує кримських школярів у "Юнармію".

"Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність зрадниці Олени Романовської - "заступниці" очільника окупаційного "уряду Криму". Перебуваючи на "посаді", вона виконує вказівку кремля щодо примусового залучення кримських школярів до російської мілітарної організації "Юнармія", - йдеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За інформацією СБУ, у лавах "Юнармії" підростаючому поколінню нав'язують ідеологію РФ, намагаються "прищепити" ненависть до України.

Також російські інструктори навчають "юнармійців" тактики ведення бою, проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку і загалом готують учнів до війни проти України.

За наявними даними, до кінця 2024 року до лав "Юнармії" окупанти планують долучити кожну 10 дитину і підлітка з Криму.

"Щоб виконати "рознарядку" москви, Романовська дає прямі вказівки директорам місцевих шкіл на примусове залучення учнів до мілітарного формування країни-агресора. У разі відмови з боку батьків керівники навчальних закладів і викладачі погрожують "зверненням" до каральних органів рф на території півострова", - наголошують у СБУ.

За даними слідства, до березня 2014 року Романовська обіймала різні посади в апараті Верховної Ради Криму. Утім, у період захоплення півострова підтримала російських загарбників.

Згодом, як зазначають у СБУ, Романовську "призначили до складу місцевої окупаційної адміністрації під керівництвом гауляйтера Аксьонова, де вона керує так званим міністерством праці та соцполітики".

Крім того, фігурантка публічно підтримує збройну агресію РФ проти України та героїзує російських окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Романовській про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Теги: #крим #підозра #юнармия

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:39 06.12.2023
Українські сили завдали успішних ударів безпілотниками по російських військових об'єктах в окупованому Криму

Українські сили завдали успішних ударів безпілотниками по російських військових об'єктах в окупованому Криму

17:38 05.12.2023
Українські спецслужби завдали удару по паливному терміналу в окупованій Феодосії - джерело

Українські спецслужби завдали удару по паливному терміналу в окупованій Феодосії - джерело

17:18 05.12.2023
КС оголосив перерву в розгляді справи про ЧФ РФ у зв'язку із заявою про відвід судді Головатого, поданою представником президента

КС оголосив перерву в розгляді справи про ЧФ РФ у зв'язку із заявою про відвід судді Головатого, поданою представником президента

16:39 05.12.2023
Безпілотники СБУ завдали ударів по важливих об'єктах противника в Криму - джерело

Безпілотники СБУ завдали ударів по важливих об'єктах противника в Криму - джерело

20:07 03.12.2023
Окупанти запустили ударні БПЛА з Криму по Україні

Окупанти запустили ударні БПЛА з Криму по Україні

19:58 30.11.2023
Чотирьом суддям Київського апеляційного суду повідомлено про підозру в отриманні хабаря

Чотирьом суддям Київського апеляційного суду повідомлено про підозру в отриманні хабаря

13:34 28.11.2023
До деокупації Криму "Скіфське золото" зберігатиметься у скарбниці Нацмузею України на території Києво-Печерської лаври - Мінкультури

До деокупації Криму "Скіфське золото" зберігатиметься у скарбниці Нацмузею України на території Києво-Печерської лаври - Мінкультури

19:41 27.11.2023
МЗС Китаю назвало безпідставною інформацію ЗМІ про спільні з Росією плани з будівництва підводного тунелю до Криму

МЗС Китаю назвало безпідставною інформацію ЗМІ про спільні з Росією плани з будівництва підводного тунелю до Криму

14:40 25.11.2023
Кримський міст приречений - глава СБУ Малюк

Кримський міст приречений - глава СБУ Малюк

12:40 24.11.2023
РФ і Китай обговорюють будівництво тунелю між материковою Росією і Кримом - ЗМІ

РФ і Китай обговорюють будівництво тунелю між материковою Росією і Кримом - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Два учасники схеми незаконного продажу будівель ДП "Національна кінематека України" перерахують на потреби ЗСУ понад 40 млн грн

Веніславського увільнено від обов'язків представника президента в парламенті - указ

На Харківщині внаслідок ДТП 6 людей загинули, 5 постраждали - ДСНС

В Ізмаїльському районі на Одещині є влучання в припортову інфраструктуру, загинув водій авто - ОВА

ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

ОСТАННЄ

Умєров: Прямі закупівлі з американськими компаніями - один з пріоритетів

Укладено нову угоду про співпрацю у рамках проєкту рекрутингу у ЗСУ

Ворог почав активніше використовувати дрони-камікадзе, військову техніку, значно збільшив кількість бойових зіткнень на таврійському напрямку

Унаслідок обстрілу Тягинки постраждали 4 особи – Херсонська ОВА

Кличко: Київрада виділить 10 млн грн цього року і 50 млн грн - наступного на виплати киянам, які мобілізуються до лав ЗСУ з грудня 2023 року

Два учасники схеми незаконного продажу будівель ДП "Національна кінематека України" перерахують на потреби ЗСУ понад 40 млн грн

Найближчими днями в більшості областей України сніжитиме, на дорогах - ожеледиця

В Україні з'явиться сучасний реабілітаційний центр для військових

Рівень психологічної та фізичної стійкості українців стабілізувався - дослідження

Офіцери з бойовим досвідом у війні проти України найближчими роками будуть серйозно впливати на розвиток збройних сил РФ - британська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА