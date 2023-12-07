Події

09:10 07.12.2023

США допоможуть Україні розвивати ОПК, уже надали дані для виробництва систем ППО FrankenSAM - Білий дім

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США допоможуть Україні розвивати ОПК, уже надали дані для виробництва систем ППО FrankenSAM - Білий дім

Вашингтон має намір допомогти Україні в розвитку оборонної промисловості, вже надав Києву дані для початку виробництва гібридних систем ППО FrankenSAM, повідомив Білий дім.

У повідомленні наголошується, що питання співпраці з Україною в галузі розвитку української оборонної промисловості обговорювали на конференції в американському міністерстві торгівлі за участю представників промисловості та уряду США, України та Європи.

Метою конференції, як повідомив Білий дім, було "зосередитися на значному збільшенні виробництва зброї для підтримки оборони України".

Так, Пентагон, Міноборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України "підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними, які будуть спрямовані на задоволення нагальних оперативних потреб Збройних сил України", йдеться в повідомленні.

Воно охоплює співпрацю в галузі "виробництва систем протиповітряної оборони, ремонту та технічного обслуговування, а також виробництва критично важливих боєприпасів".

Україні було надано технічні дані для початку місцевого виробництва гібридних систем ППО FrankenSAM.

"Паралельне виробництво цих систем в Україні та в США дасть змогу прискорити їх розгортання і дасть змогу Україні зробити значний внесок у підтримання своїх систем протиповітряної оборони", - наголошується в повідомленні.

У ньому йдеться про те, що американський Держдеп планує направити свого радника до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України "для підтримки та прискорення переходу України до сумісних збройних сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій у критично важливі галузі".

Було також сформовано міжвідомчу "команду з угод з Україною", що складається з представників Держдепу, Пентагону і Мінторгівлі, "яка підтримуватиме промисловість, українських та інших партнерів, які потребують рекомендацій щодо потенційних угод і експортних вимог для оборонної промисловості України".

Теги: #сша #опк #україна

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