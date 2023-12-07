Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранені дві мирні мешканки

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали з різних видів озброєння населені пункти Чугуївського, Харківського, Ізюмського, Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 9:30 стався обстріл у с. Подоли Куп'янського району. Осколкове поранення нижніх кінцівок отримали жінки 58 і 49 років. Остання від госпіталізації відмовилася. Пошкоджено приватний будинок", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що внаслідок обстрілу Куп'янська було пошкоджено фасад адміністративної будівлі, у Козачій Лопані внаслідок ударів керованими авіабомбами загорілися приватні будинки, було пошкоджено триповерхову будівлю підприємства та вікна вокзалу. Курилівка зазнала щонайменше 4 ворожих ударів, унаслідок яких пошкоджено приватні будинки, постраждалих немає.