Єрмак: Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС

Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Україна розраховує на позитивне рішення грудневого засідання Європейської ради, яке відбудеться 14-15 грудня, щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС", - зазначив він у телефонній розмові з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто.

Єрмак повідомив, що найближчими днями Верховна Рада планує ухвалити низку важливих євроінтеграційних законопроєктів.

"Ми повністю виконаємо наші зобов'язання", - наголосив він.

Сторони також обговорили можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і домовилися працювати над визначенням зручної дати такої зустрічі.