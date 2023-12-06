Події

17:36 06.12.2023

Україна повернула ще 8 незаконно депортованих дітей

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Україна повернула ще 8 незаконно депортованих дітей

В Україну в День Святого Миколая повернулися ще вісім дітей, незаконно депортованих до Росії, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Сьогодні, у День Святого Миколая, повертаємо вісьмох дітей додому", - написав він у телеграм-каналі в середу.

"Спільні зусилля здатні створити передріздвяне диво - чотири дівчинки та четверо хлопців віком від 8 до 18 років уже незабаром возз'єднаються зі своїми сім'ями та зустрінуть свята в обіймах своїх близьких на Батьківщині. Ефективна взаємодія команди Офісу та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця в рамках плану дій Президента України Bring Kids Back UA", - зазначив Єрмак.

Єрмак висловив подяку "Катару та ЮНІСЕФ за залученість до процесу повернення депортованих дітей та тих, хто опинився на тимчасово окупованих територіях".

 

Теги: #діти #депортація #єрмак

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