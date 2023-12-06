Події

11:09 06.12.2023

Єрмак і Стефанчук обговорили з головами комітетів Палати представників США потреби в посиленні української ППО

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У рамках візиту до США голова Офісу президента України Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і міністр оборони Рустем Умєров провели зустріч із головою Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Майклом Макколом, головою Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу Майком Тернером і головою Комітету зі збройних сил Палати представників Майком Роджерсом.

"Під час зустрічі Руслан Стефанчук та Андрій Єрмак наголосили на важливості якнайшвидшого розгляду в Конгресі бюджетного запиту про фінансування додаткових видатків на допомогу Україні обсягом понад $61 млрд, який є життєво необхідним для продовження звільнення наших земель від російських загарбників", - повідомляє пресслужба глави Української держави.

Окрім цього, під час зустрічі сторони обговорили нагальні потреби України в обороні, зокрема в посиленні ППО, збільшенні постачання далекобійних ракет, артилерійських снарядів, танків і бронетехніки, а також у передачі літаків F-16.

Сторони також обговорили питання євроатлантичної інтеграції України. Глава ОП наголосив, що стратегічною метою України є повноцінне членство в Альянсі, і це приєднання також посилить НАТО.

Єрмак подякував учасникам зустрічі за підготовку документа "Пропозиції щодо плану перемоги України", в якому передбачено чіткі дії США для протистояння України проти РФ, а також усьому американському народу за фінансову, гуманітарну та оборонну допомогу Україні.

Окрім цього, представники української делегації відзначили лідерство США в посиленні спроможностей України.

"Цінуємо, що обидві партії США - Республіканська та Демократична - єдині в підтримці України. Двопартійна підтримка - наша основна цінність, і ми розраховуємо на її збереження", - наголосив глава ОП.

Єрмак і Стефанчук також провели зустріч із представниками Українського кокусу в Палаті представників Конгресу США, де обговорили імплементацію реформ, передбачених програмою співпраці з МВФ.

"Уже розроблено Концепт посилення стійкості демократії в Україні. Також вони запевнили, що для команди президента Володимира Зеленського одним із найбільших пріоритетів є боротьба з корупцією, про що свідчать численні провадження, відкриті останнім часом", - ідеться в повідомленні.

Сторони обговорили поглиблення співпраці з українськими кокусами, залучення до них нових членів, розширення співпраці з іншими кокусами Конгресу.

Єрмак також наголосив на важливості підтримки законопроєкту, який уповноважує Міністерство юстиції США якнайшвидше конфіскувати цінні активи, що належать підсанкційним російським олігархам, і передавати їх Україні.

Окрім цього, українська сторона високо оцінила проєкт резолюції Сенату до 90-х роковин геноциду проти українців - Голодомору 1932-1933 років.

Теги: #сша #україна

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