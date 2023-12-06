Події

09:58 06.12.2023

Правоохоронці вилучили $5 млн у підозрюваних у незаконному продажу зброї в Дніпрі

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У Дніпрі правоохоронці ліквідували канал незаконного продажу зброї, повідомили про підозру трьом особам, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону трьом особам повідомлено про підозру. Їм інкриміновано незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України)", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу.

Слідство встановило, що фігуранти зберігали вогнепальну зброю, бойові припаси, а також вибухові пристрої без передбаченого законом дозволу з метою збуту.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили $5 616 800, EUR45 055, 268 350 грн, пістолети, автомати, магазини до зброї з набоями, а також ручні гранатомети, набої різного калібру, гранати, детонатори, глушники та вибухові речовини.

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України під час контрольованої закупівлі зброї.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також призначено низку експертиз, правоохоронці встановлюють шляхи надходження зброї та причетність до злочину інших осіб. 

Теги: #зброя #дніпро #торговці

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