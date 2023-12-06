На Харківщині через ворожі обстріли понад 250 абонентів без газу, майже 1450 без світла

За минулу добу артилерійських і мінометних обстрілів російських окупаційних військ зазнали понад 18 населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп'янського районів області, по Іванівці було завдано авіаударів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у середу.

"У с. Козача Лопань унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено газову трубу, амбулаторію, приватні будинки та авто. Без постраждалих. О 23:25 та о 3:00 у с. Липці внаслідок атаки дронів зруйновано житловий будинок, є пошкодження критичної інфраструктури", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок бойових дій без газопостачання тимчасово залишилися 254 абоненти Харківського району, а 1442 абоненти в с. Козача Лопань - без світла.

"Тривають роботи з відновлення", - написав Синєгубов.