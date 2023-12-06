Події

08:21 06.12.2023

У Києві на протиожеледних роботах зайнято понад 300 одиниць спецтехніки

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У Києві на протиожеледних роботах зайнято понад 300 одиниць спецтехніки

У Києві для ліквідації наслідків негоди працюють близько 300 одиниць спецтехніки та понад 3 тис. комунальників, повідомляє телеграм-канал Київської міської державної адміністрації в середу вранці.

"Дороги та тротуари Києва обробляють протиожеледними засобами 279 одиниць спецтехніки та 482 фахівці у складі 62 бригад із ручного прибирання "Київавтодору"", - йдеться в повідомленні.

На прибиранні прибудинкових територій і дворів зайнято понад 3300 працівників керуючих компаній і 13 одиниць техніки, парки та зелені зони розчищають 277 працівників і 9 одиниць техніки.

Як інформує Київська міська військова адміністрація, станом на 7:00 6 грудня, погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій у столиці, ситуація контрольована. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі та забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення.

Відключень електроенергії не було; споживання електроенергії без обмежень; пасажирський транспорт працює за штатним графіком; рух вулицями в Києві відбувається в штатному режимі; підготовлено пункти обігріву.

Так само повідомляється, що за прогнозом "Укргідрометцентру" сьогодні, 6 грудня, у столиці хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу; вдень 0-2° морозу.

 

 

 

 

Теги: #київ #прибирання #сніг

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