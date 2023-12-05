Події

17:38 05.12.2023

Українські спецслужби завдали удару по паливному терміналу в окупованій Феодосії - джерело

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Сили Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по "Морському нафтовому терміналу" в місті Феодосії в окупованому Криму у вівторок уранці, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

"Це важливий інфраструктурний об'єкт, що забезпечує паливом російські війська. По ньому відпрацювали українські безпілотники... Дрони влучили по цілі, наслідки для росіян доволі суттєві, оскільки на території терміналу розміщено приблизно 30 резервуарів палива", - сказав співрозмовник агентства.

Теги: #сбу #крим #термінал

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