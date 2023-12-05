Події

14:57 05.12.2023

РФ погодилася звільнити ще 6 українських дітей після посередництва Катару - ЗМІ

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РФ погодилася звільнити ще шістьох українських дітей і дозволити їм возз'єднатися зі своїми сім'ями в Україні після посередництва Катару, повідомляє The Washington Post з посиланням на заяву державного міністра Катару з міжнародного співробітництва Лолви Аль-Хатер.

Також за словами чиновника, поінформованого про операцію, група з шести осіб має залишити Москву у вівторок і вирушити в Україну через Білорусь. Чиновник на умовах анонімності додав, що мати одного 11-річного хлопчика з цієї групи - український солдат, якого утримують у Росії як військовополоненого.

Зі свого боку Аль-Хатер зазначила, що "спираючись на динаміку останніх тижнів, Катар продовжує відігравати роль посередника між українським і російським урядами, успішно сприяючи возз'єднанню ще шести українських дітей зі своїми сім'ями до святкових канікул".

 

Теги: #катар #діти #звільнення

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