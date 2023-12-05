Унаслідок ворожої атаки БПЛА є незначні руйнування об'єкта інфраструктури - голова Львівської ОВА

У вівторок уранці ворожі БПЛА атакували об'єкт інфраструктури у Львівській області, є незначні руйнування, рятувальники загасили пожежу, що виникла внаслідок обстрілу, повідомляє голова ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, близько 4 години ранку, ворог трьома безпілотниками атакував обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування. Обійшлося без жертв і постраждалих. Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає", - написав Козицький у телеграм-каналі.