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04:20 05.12.2023

Ситуація на полі бою - важка, але ЗСУ продовжують домагатися прогресу - Держдепартамент США

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Ситуація на полі бою - важка, але ЗСУ продовжують домагатися прогресу - Держдепартамент США

 Ситуація на фронті залишається складною, але українські військові продовжують домагатися прогресу, заявив у понеділок представник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

"Що стосується поля бою, це важка ситуація. Українські сили б'ються проти російських збройних сил, які потужно закріпилися. Ми бачили, як вони (ЗСУ - ІФ - У) домоглися прогресу. Прогрес був важким, але ми бачили, як вони продовжують домагатися прогресу. І коли ми були в Брюсселі минулого тижня, ми безпосередньо говорили про це з міністром закордонних справ України", - підкреслив Міллер.

Він також сказав, що ситуація на фронті в Україні та виділення фінансування США - два пов'язані між собою питання.
"Що стосується додаткового фінансування, так, ми абсолютно стурбовані тим, що рівень фінансування закінчився. Зараз ми покладаємося на залишки коштів від скорочення, яке відбудеться найближчим часом - я думаю, що понад 97 відсотків із них вичерпано... Саме тому держсекретар приєднується до президента та інших членів адміністрації, закликаючи Конгрес діяти якомога швидше", - заявив Міллер.

Теги: #сша #україна #фронт

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