Війська РФ за день обстріляли п'ять громад Сумської області, одна людина дістала поранення

Війська РФ за день обстріляли п'ять громад прикордоння Сумської області, у Великописарівській громаді одна людина дістала поранення, повідомляють у зведенні обласної військової адміністрації станом на 21.00 понеділка.

"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Серединно-Будська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

За даними обладміністрації, у Великописарівській громаді було зафіксовано мінометні обстріли (18 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів поранення дістала цивільна людина. Також був обстріл з артилерії (1 вибух).

Крім того, окупанти обстріляли з мінометів Середино-Будську (4 вибухи) та Зноб-Новгородську громади (12 мін). Також із мінометів та артилерії росіяни відкрили вогонь по Білопільській громаді (7 вибухів).

Краснопільська громада зазнала ворожих обстрілів за допомогою FPV-дронів (2 вибухи) і мінометів (13 вибухів).

