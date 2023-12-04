Події

23:51 04.12.2023

Війська РФ за день обстріляли п'ять громад Сумської області, одна людина дістала поранення

1 хв читати
Війська РФ за день обстріляли п'ять громад Сумської області, одна людина дістала поранення

Війська РФ за день обстріляли п'ять громад прикордоння Сумської області, у Великописарівській громаді одна людина дістала поранення, повідомляють у зведенні обласної військової адміністрації станом на 21.00 понеділка.

"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Серединно-Будська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

За даними обладміністрації, у Великописарівській громаді було зафіксовано мінометні обстріли (18 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів поранення дістала цивільна людина. Також був обстріл з артилерії (1 вибух).

Крім того, окупанти обстріляли з мінометів Середино-Будську (4 вибухи) та Зноб-Новгородську громади (12 мін). Також із мінометів та артилерії росіяни відкрили вогонь по Білопільській громаді (7 вибухів).

Краснопільська громада зазнала ворожих обстрілів за допомогою FPV-дронів (2 вибухи) і мінометів (13 вибухів).
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:40 04.12.2023
Зеленський привітав підтримку України з боку Міжнародної морської організації

Зеленський привітав підтримку України з боку Міжнародної морської організації

22:32 04.12.2023
Зеленський відзначає роботу мобільних груп зі знищення "Шахедів"

Зеленський відзначає роботу мобільних груп зі знищення "Шахедів"

22:25 04.12.2023
У Подільському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

У Подільському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

20:58 04.12.2023
Держдеп США вважає за потрібне якнайшвидше виділити додаткові кошти для України

Держдеп США вважає за потрібне якнайшвидше виділити додаткові кошти для України

20:34 04.12.2023
Омбудсмени України та Росії до кінця року відвідають до 400 полонених військовослужбовців

Омбудсмени України та Росії до кінця року відвідають до 400 полонених військовослужбовців

19:02 04.12.2023
Окупанти завдали ракетного удару по Криворізькому району, попередньо люди не постраждали - голова Дніпропетровської ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Криворізькому району, попередньо люди не постраждали - голова Дніпропетровської ОВА

09:08 04.12.2023
Через російську агресію загинув житель Костянтинівки, ще троє поранених - на Донеччині

Через російську агресію загинув житель Костянтинівки, ще троє поранених - на Донеччині

08:50 04.12.2023
Противник здійснив 158 обстрілів 22 населених пунктів Запорізької області

Противник здійснив 158 обстрілів 22 населених пунктів Запорізької області

08:46 04.12.2023
Окупанти обстріляли півтора десятка населених пунктів на Харківщині

Окупанти обстріляли півтора десятка населених пунктів на Харківщині

08:36 04.12.2023
Окупанти випустили майже 700 снарядів по Херсонській області, є жертви і поранені

Окупанти випустили майже 700 снарядів по Херсонській області, є жертви і поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський привітав підтримку України з боку Міжнародної морської організації

Зеленський відзначає роботу мобільних груп зі знищення "Шахедів"

У Харкові дві людини загинули внаслідок обвалу ґрунту

Столтенберг запевнив Умєрова, що союзники з НАТО сповнені рішучості посилити підтримку Україні

Зеленський заявив про успіхи в нарощуванні власного військового виробництва: Вперше вийшли на показник шість "Богдан" за місяць

ОСТАННЄ

Боррель вважає різаниною як напад ХАМАС на Ізраїль, так і ізраїльські удари по Газі

Туреччина вперше направила до Румунії групу винищувачів для патрулювання повітряного простору - НАТО

Окупанти завдали ударів БПЛА по об'єктах цивільної інфраструктури Харківщини, виникли пожежі

У Харкові дві людини загинули внаслідок обвалу ґрунту

США розраховують, що Ізраїль обережніше вестиме бойові дії на півдні Сектора Гази

За добу ворог завдав 5 ракетних і 44 авіаудари

ЗСУ відбили 15 ворожих атак на авдіївському напрямку

Миколаївська область підписала Меморандум про співпрацю з Японією

"Укрнафтобуріння" подало касацію до Верховного Суду про анулювання ліцензії на Сахалінське родовище, просить призупинити рішення

Українським морським коридором пройшло вже 200 суден із 7 млн тонн експорту - Кубраков

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА