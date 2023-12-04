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14:15 04.12.2023

На кордоні зі Словаччиною в чергах стоїть близько 650 вантажівок, з Угорщиною - 750 - ДПСУ

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На кордоні зі Словаччиною в чергах стоїть близько 650 вантажівок, з Угорщиною - 750 - ДПСУ

На напрямку пункту пропуску "Ужгород - Вишнє Німецьке" (кордон зі Словаччиною) станом на ранок 4 грудня в чергах перебувало майже 650 вантажівок, навпроти пункту пропуску "Тиса" (кордон з Угорщиною) - близько 750 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"Наприкінці минулого тижня Союз перевізників Словаччини знову розпочав акцію з блокування руху для вантажівок. Станом на ранок сьогодні в бік України на території Словаччини на цьому напрямку перебувало 650 вантажних транспортних засобів у чергах із можливістю перетнути кордон", - сказав він на брифінгу в Києві в понеділок.

Речник зазначив, що учасники акції повідомляли про намір пропускати по чотири вантажівки на годину в напрямку України, а рух вантажівок з України не блокуватиметься, а також рух гуманітарних та інших важливих вантажів.

"Ми зараз фіксуємо зменшення, не критично, але зменшення вантажних транспортних засобів, які прибувають до ПП "Ужгород", прямуючи зі Словаччини", - додав Демченко.

Також у Держприкордонслужбі фіксують збільшення вантажівок, які намагаються перетнути кордон з Угорщини в Україну.

"Це пов'язано з тим, що інші напрямки зараз заблоковані або рух через них ускладнений. Станом на ранок сьогодні навпроти ПП "Тиса" (кордон з Угорщиною) у бік України в чергах перебувало десь 750 вантажівок", - розповів речник.

Теги: #кордон #вантажівки #дпсу

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