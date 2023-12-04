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13:43 04.12.2023

Близько 2,5 тис. вантажівок перебувають у чергах у Польщі в напрямку України - Держприкордонслужба

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Близько 2,5 тис. вантажівок перебувають у чергах у Польщі в напрямку України - Держприкордонслужба

У чергах на в'їзд в Україну на українсько-польському кордоні станом на ранок понеділка, 4 грудня, перебувало приблизно 2500 вантажних транспортних засобів, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"Блокування, на жаль, триває. Нагадаю, це чотири напрямки: пункти пропуску "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне", де блокування розпочалося 6 листопада. З 23 листопада додався напрямок ПП "Шегині - Медика". Загалом станом на ранок сьогодні на всіх цих напрямках у бік України на території Польщі в чергах перебувало близько 2,5 тис. транспортних засобів", - сказав він на брифінгу в Києві в понеділок.

Найбільше вантажівок, майже 900, - навпроти пункту пропуску "Рава-Руська", зазначили у відомстві. Деяка кількість транспортних засобів перетинає кордон і на виїзд, і в'їзд до Польщі. Найбільш інтенсивний рух у напрямку ПП "Краківець".

Як повідомлялося, через протест польських перевізників, який розпочався 6 листопада, на прикордонних переходах "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" і "Рава-Руська - Гребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягали 40 км. За озвученою Мінвідновлення інформацією, на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тис. транспортних засобів, а потік вантажних автомобілів через нього знизився на 20-25%. З 23 листопада блокада українсько-польського кордону поширилася на прикордонний перехід "Шегині - Медика".

Організатори блокади, які вимагають скасування запровадженого з війною "транспортного безвізу" для України, повідомляли, що, згідно з офіційним дозволом місцевої влади, акція триватиме до 3 січня 2024 року, проте на окремих пунктах уже є дозволи про її продовження до лютого.

Теги: #польща #кордон #вантажівки

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