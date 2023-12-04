Загальні втрати російських військовослужбовців в Україні з 24 лютого 2022 року становлять від 290 тис. до 350 тис. осіб - британська розвідка

Орієнтовні втрати російських окупаційних військ, які перебувають у віданні Міноборони РФ, у період із 24 лютого 2022 року до листопада 2023 року в Україні становлять від 180 тисяч до 240 тисяч осіб пораненими та приблизно 50 тисяч убитими, втрати ПВК "Вагнер" - приблизно 40 тисяч пораненими та 20 тисяч убитими, вважають у британській розвідці.

"У період з 24 лютого 2022 року до листопада 2023 року офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, зазнали втрат від 180 тисяч до 240 тисяч осіб пораненими та близько 50 тисяч убитими. В найманців групи Вагнера, ймовірно, було близько 40 тисяч поранених і 20 тисяч убитих", - ідеться у звіті, розміщеному в соціальній мережі Х (Twitter) Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок.

"Отже, - наголошується в повідомленні, - загалом російська сторона, ймовірно, зазнала втрат від 220 тисяч до 280 тисяч пораненими та близько 70 тисяч убитими. Тож загальні втрати російських бійців становлять від 290 тисяч до 350 тисяч осіб. Медіана оціночного діапазону становить 320 тисяч загальних втрат російських бійців".

"Навіть серед російських офіційних осіб, імовірно, існує низький рівень розуміння загальних цифр втрат через давно сформовану культуру нечесного звітування в армії", - зазначають фахівці розвідки.