У Києві для прибирання снігу працює понад 300 одиниць спецтехніки та понад 4 тис. комунальників

У Києві для ліквідації наслідків негоди працюють понад 300 одиниць спецтехніки та понад 4 тис. комунальників.

"Спеціальна техніка та бригади ручного прибирання розчищають дороги, шляхопроводи, тротуари та зупинки громадського транспорту від снігу, обробляють протиожеледними засобами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що задіяно понад 310 одиниць зимової снігоприбиральної спецтехніки та понад 4100 робітників. Дороги, тротуари, зупинки транспорту обробляються протиожеледними засобами.

"Дорожні та комунальні служби міста задіяли понад 300 од. снігоприбиральної спецтехніки та близько 2 800 осіб", - ідеться в повідомленні.

Станом на 7:00 4 грудня несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій у столиці, ситуація контрольована, зазначили в КМДА.

Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі та забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення, зазначили у відомстві.

Водночас, згідно з прогнозами "Укргідрометцентру", у понеділок, 4 грудня, у Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура в Києві вночі 5-7° морозу, вдень близько 1-3° морозу.