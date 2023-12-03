У Львівській області знеструмлено 395 населених пунктів, повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Станом на цю годину без електропостачання через налипання мокрого снігу у Львівській області залишаються 395 населених пунктів, 154 повністю, 241 - частково", - написав Козицький у телеграм-каналі.

За його даними, найбільше знеструмлених населених пунктів на Яворівському, Жовківському та Старосамбірському напрямках.

Відновлюють подачу живлення 507 фахівців, залучено 177 одиниць техніки "Львівобленерго".

Раніше Козицький повідомив, що вчора через негоду без електрики залишилися 454 населені пункти у Львівській області.

Львівський гідрометцентр оголосив штормове попередження на 3 грудня - в області прогнозують снігопади та пориви вітру до 20 м/с.