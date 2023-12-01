Події

11:39 01.12.2023

СБУ знову підірвала поїзд із паливом у Бурятії - джерело

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СБУ знову підірвала поїзд із паливом у Бурятії - джерело

Служба безпеки України знову влаштувала вибух на Байкало-Амурській залізничній магістралі - у Бурятії підірвався ще один поїзд із паливом, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

"Росіяни двічі потрапили в пастку СБУ - на Байкало-Амурській залізничній магістралі підірвався ще один поїзд із паливом", - розповів співрозмовник агентства в п'ятницю.

За його словами, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ щодо виведення з ладу важливої для РФ залізничної магістралі, яку вони використовують, зокрема, і для військової логістики.

Джерело нагадало, що перший вантажний поїзд вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі. "Для продовження руху росіяни почали використовувати об'їзний шлях, що проходить через "Чортів міст". Саме на це і розраховувала СБУ: під час проїзду поїзда цим високим 35-метровим мостом спрацювали закладені в нього вибухові пристрої", - уточнив співрозмовник.

Він додав, що російські телеграм-канали пишуть про загоряння шістьох цистерн із паливом.

 

Теги: #сбу #підрив #бурятія

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