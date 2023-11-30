Події

19:49 30.11.2023

Експоліцейську з Дворічної засуджено на 15 років в'язниці за держзраду

1 хв читати
Експоліцейську з Дворічної засуджено на 15 років в'язниці за держзраду

Орджонікідзевський райсуд Харкова визнав винною в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану колишню співробітницю Нацполіції, яка під час окупації Дворічної стала дільничною у створеному загарбниками "управлінні внутрішніх справ ВЦА Харківської області".

"Вироком Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 30 листопада 2023 року жінку засуджено до 15 років позбавлення волі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, під час прийняття на роботу експоліцейська власноруч написала пояснення, в якому перерахувала відомих їй громадян України, які проходили службу в зоні АТО, та працівників Служби безпеки України.

Як "дільничний уповноважений" особисто приймала та відпрацьовувала заяви та повідомлення про події. Її щомісячна зарплата становила 50 тисяч рублів.

Після деокупації, у листопаді 2022 року, правоохоронці затримали експоліцейську.

У суді обвинувачена не визнала свою провину. Вирок суду не набув чинності. Триває термін апеляційного оскарження вироку.

 

 

Теги: #суд #вирок #зрадниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 30.11.2023
До суду направлено обвинувальний акт у справі стосовно ексглави "Нафтогазу" Коболєва - САП

До суду направлено обвинувальний акт у справі стосовно ексглави "Нафтогазу" Коболєва - САП

18:22 30.11.2023
НАБУ й САП скерували до суду справу про держзраду екснардепа Деркача

НАБУ й САП скерували до суду справу про держзраду екснардепа Деркача

17:05 30.11.2023
Пропагандистку Юлію Вітязєву, яка втекла до РФ, засуджено до 11 років ув'язнення заочно - СБУ

Пропагандистку Юлію Вітязєву, яка втекла до РФ, засуджено до 11 років ув'язнення заочно - СБУ

15:02 28.11.2023
Суд продовжив арешт Коломойського з альтернативою 3 млрд грн до 26 січня

Суд продовжив арешт Коломойського з альтернативою 3 млрд грн до 26 січня

14:29 24.11.2023
До 15 років в'язниці засуджено жителя Вінниці, який допомагав ворогу готувати ракетні удари по місту

До 15 років в'язниці засуджено жителя Вінниці, який допомагав ворогу готувати ракетні удари по місту

11:50 24.11.2023
Суд виніс вирок акторові Остапу Ступці за ДТП у нетверезому стані

Суд виніс вирок акторові Остапу Ступці за ДТП у нетверезому стані

10:57 24.11.2023
Суд заарештував власника KSM-GROUP, який намагався дати хабаря міністру інфраструктури Кубракову

Суд заарештував власника KSM-GROUP, який намагався дати хабаря міністру інфраструктури Кубракову

20:40 22.11.2023
Організатору заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв'язку обрано запобіжний захід

Організатору заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв'язку обрано запобіжний захід

19:47 22.11.2023
Суд заарештував на 2 місяці народного депутата Одарченка, якого підозрюють у підкупі голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури

Суд заарештував на 2 місяці народного депутата Одарченка, якого підозрюють у підкупі голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури

12:24 16.11.2023
БЕБ обвинувачує екскерівницю Фінбанку в ухиленні від сплати 102 млн грн ПДВ, суд визначив заставу в 10,2 млн грн

БЕБ обвинувачує екскерівницю Фінбанку в ухиленні від сплати 102 млн грн ПДВ, суд визначив заставу в 10,2 млн грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Заарештовано $1,5 млн криптоактивів, знайдених в ексглави Держспецзв'язку

Унаслідок ракетного удару по Новогродівці двоє загиблих, під завалами може перебувати сім'я - Нацполіція

Нідерланди виділять Україні EUR2,5 млрд підтримки на 2024 рік

Зеленський - Шольцу: Важливо забезпечити єдність усередині ЄС щодо схвалення переговорів про членство України та виділення EUR50 млрд допомоги

Кількість загиблих у с.Садове через російський обстріл зросла до трьох осіб

ОСТАННЄ

ЗСУ відбили 21 атаку окупантів за добу на бахмутському напрямку і 15 на авдіївському

Чотирьом суддям Київського апеляційного суду повідомлено про підозру в отриманні хабаря

Унаслідок обстрілу села на Харківщині постраждав мирний житель

Норвегія виділить 250 млн норвезьких крон задля продовольчої безпеки України

Унаслідок обстрілу Берислава поранені двоє поліцейських

Заарештовано $1,5 млн криптоактивів, знайдених в ексглави Держспецзв'язку

Ворог обстріляв Авдіївку з РСЗВ "Град", дещо активізувався на запорізькому напрямку

Зеленський ознайомився з організацією навчання школярів на станції метро в Харкові

Унаслідок ракетного удару по Новогродівці двоє загиблих, під завалами може перебувати сім'я - Нацполіція

Нідерланди виділять Україні EUR2,5 млрд підтримки на 2024 рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА