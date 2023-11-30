Експоліцейську з Дворічної засуджено на 15 років в'язниці за держзраду

Орджонікідзевський райсуд Харкова визнав винною в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану колишню співробітницю Нацполіції, яка під час окупації Дворічної стала дільничною у створеному загарбниками "управлінні внутрішніх справ ВЦА Харківської області".

"Вироком Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 30 листопада 2023 року жінку засуджено до 15 років позбавлення волі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, під час прийняття на роботу експоліцейська власноруч написала пояснення, в якому перерахувала відомих їй громадян України, які проходили службу в зоні АТО, та працівників Служби безпеки України.

Як "дільничний уповноважений" особисто приймала та відпрацьовувала заяви та повідомлення про події. Її щомісячна зарплата становила 50 тисяч рублів.

Після деокупації, у листопаді 2022 року, правоохоронці затримали експоліцейську.

У суді обвинувачена не визнала свою провину. Вирок суду не набув чинності. Триває термін апеляційного оскарження вироку.