Події

13:15 30.11.2023

У Львівській області чоловік дістав смертельну травму під час незаконної рубки лісу

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48-річний чоловік дістав смертельну травму під час незаконного вирубування лісу у Львівській області, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

За даними поліції, інцидент стався вдень 29 листопада в лісі у Стрийському районі Львівської області.

"Травму голови чоловік дістав під час незаконної вирубки деревини в лісовому масиві - на нього впала 17-метрова зрубана гілка", - зазначено в повідомленні.

Чоловіка виявив лісничий під час обходу. Він викликав карету швидкої допомоги, але незважаючи на зусилля медиків, потерпілий помер від отриманих травм.

Теги: #ліс #інцидент #львівська_область

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