Чехія передасть Україні ліцензії на виробництво гвинтівок CZ Bren 2 і низки боєприпасів

У п'ятницю, 29 вересня, в рамках "Міжнародного форуму оборонної промисловості" члени чеської делегації обговорили з українською стороною обговорили поточні спільні проєкти, які перебувають на різних стадіях розроблення, а також можливості початку співробітництва за новими проєктами, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Чехії.

"До основних, так званих флагманських, проєктів належить передача виробництва гвинтівки Bren 2 "Січ" компанії Česká zbrojovka або лінії з виробництва малокаліберних боєприпасів компанії Sellier&Bellot. Серед інших спільних проєктів - виробництво гільз для великокаліберних боєприпасів із твердого полімеру, що є інноваційним рішенням в умовах дефіциту сировини. Обговорювалася, наприклад, співпраця в сфері виробництва бронетехніки, бойових машин піхоти або постачання спеціальних шасі Tatra. І, нарешті, вельми перспективною видається співпраця в сфері безпілотних літальних апаратів і пов'язаних із ними технологій", - йдеться в повідомленні.

Заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець зазначив, що чеська підтримка України перейшла від рівня військової допомоги та постачання готової продукції до довгострокового інтенсивного оборонно-промислового співробітництва за участю не лише армій, а й підприємств оборонної промисловості, як державних, так і приватних.

"Однак ми хочемо просунути цю співпрацю ще далі", - наголосив Блажковець.