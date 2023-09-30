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18:57 30.09.2023

Кількість постраждалих унаслідок прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області зросла до шести людей, серед них двоє дітей - ДСНС

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Кількість постраждалих унаслідок прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області зросла до шести людей, серед них двоє дітей - ДСНС

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу, що виникла внаслідок прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області.

"О 17:54 ліквідовано пожежу розлитих нафтопродуктів на площі 100 кв. м та допоміжної споруди на площі 20 м кв., що виникли в результаті пориву нафтопроводу поблизу с. Стримба Надвірнянського району. Постраждало 6 осіб, з них 2 дітей, яких госпіталізовано до лікарні. Засувки на нафтопроводі перекриті", - повідомляє пресслужба ДСНС у телеграм-каналі.

На місці події залучалися 18 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.

Раніше повідомлялося про 3 постраждалих.

Пресслужба "Укрнафта" повідомляє в суботу ввечері про те, що фахівці компанії разом із рятувальниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували наслідки розриву нафтопроводу 150 мм із розливом нафтопродуктів і горінням в Івано-Франківській області.

"Поки що ситуація контрольована. Район розгерметизації трубопроводу локалізовано. Транспортування нафтопродуктів трубопроводом зупинено", - ідеться в пресрелізі.

Обставини події з'ясовують, на місці працюють правоохоронні органи.

 

 

 

 

Теги: #нафтопровід #дснс #івано_франківська_область

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